Военэксперт объяснил отсутствие «израильских» ударов ВС России по Авдеевке Эксперт Матвийчук: ВС РФ не громят Авдеевку, поскольку будут ее восстанавливать

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России не бьют по Авдеевке, как Израиль по сектору Газа, потому что эту территорию российские власти планируют восстанавливать на свои средства, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Кроме того, он подчеркнул, что мирные жители в Авдеевке — это граждане России.

Предположу, этот вопрос решили больше года назад: эта территория после СВО будет восстанавливаться на деньги России. Скорее всего, есть указания не разрушать инфраструктуру, так как Авдеевку нужно будет восстанавливать, как ЛНР и ДНР, — отметил эксперт.

Матвийчук уверен, что для российской армии «нет проблем что-то разнести в любой точке планеты». По мощи ВС РФ превосходят даже США, считает военный эксперт, «просто нет американской дури». По его словам, нужно, чтобы все российские бойцы вернулись живыми домой.

Мы можем стереть с лица земли что угодно. Но даже это нужно делать грамотно, во имя чего и ради чего. Пока на Украине такого нет, там живет братский нам народ, на Украине находятся территории априори российские. И их разносить нам не надо. Их нужно взять под контроль, а не громить. Все это нужно делать аккуратно, — отметил он.

Ранее стало известно, что российские войска смогли зайти в населенный пункт Степовое в районе Авдеевки. До этого ВС РФ удалось взять под контроль и зачистить СНТ «Точмаш» на севере от Авдеевки. Это дало возможность зайти с тыла противника и продолжить движение к Степовому уже с двух направлений.

Военкор Александр Сладков заявил, что власти Украины напрасно пытаются придать оптимизм войскам, обороняющим Авдеевку. По его мнению, этот город, ставший украинской крепостью, обречен.