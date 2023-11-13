Военэксперт назвал главную особенность российского истребителя Checkmate Военэскперт Клинцевич: истребитель Checkmate отличается своей малозаметностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Checkmate отличается своей малозаметностью и дешевизной в производстве, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, это будет некий аналог Су-35, однако пока сложно сказать, насколько он заинтересует Воздушно-космические силы РФ.

Главная особенность истребителя Checkmate заключается в том, что это самолет пятого поколения с точки зрения малозаметности. Также стоит отметить, что самолет однодвигательный, то есть он достаточно дешевый в производстве. Это будет некий аналог истребителя Су-35, однако пока сложно сказать, какие характеристики он сможет выдавать в реальности и насколько он заинтересует наши воздушно-космические силы. Так как сейчас мы делаем большую ставку на двухдвигательную технику для повышения надежности, летных характеристик, — объяснил Клинцевич.

Эксперт подчеркнул, что Checkmate — легкий истребитель, поэтому его отличительными чертами также станут хорошая скорость и маневренность. Он добавил, что самолеты пятого поколения имеют пониженную радиолокационную заметность, что позволяет близко подходить к цели.

Сейчас самолеты становятся платформами, они могут быть перехватчиками, истребителями, бомбардировщиками. Электроника позволяет носить на себе бомбы как на внешней подвеске, так и на внутренней. Также самолеты пятого поколения, в отличие от четвертого, с пониженной радиолокационной заметностью. И поэтому современные радары засекают их условно не за 400 км, а за 100 км, позволяя самолету подойти намного ближе, — заявил военный эксперт.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что первый опытный образец Checkmate могут создать до конца 2025 года. По его словам, интересанты на покупку этих истребителей есть, а в первоначальный проект перспективного истребителя внесли изменения на основании запросов клиентов.