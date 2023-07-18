Военэксперт назвал главную особенность новейших самоходных минометов «Дрок» Военэксперт Суконкин назвал сочетание мобильности и защищенности экипажа главными козырями минометов «Дрок»

Фото: МО РФ

Миномет «Дрок»

Сочетание мобильности и защищенности экипажа — главные особенности самоходных минометов «Дрок», сообщил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, машина основательно бронирована и способна быстро выходить из-под огня противника.

Сочетание мобильности и защищенности экипажа. Слышали такую фразу — кочующие минометы? Очень удобно подскочить куда-то, на известные координаты, навелся и открыл огонь по любой точке на карте. Сделал максимальное количество выстрелов за минуту-две и свалил, — сообщил он.

Суконкин добавил, что в харакетристиках оружия указана дальность стрельбы в шесть км. По его словам, обычно, 82-мм минометы стреляют сильно ближе — примерно, на четыре км.

Здесь идет речь применении повышенного заряда метательного вещества — пороха. Было упоминание, что он стреляет прямой наводкой. На такое способен только автоматический миномет, заряжаемый с казенной части. Видимо, этот миномет заряжается с казенника, а как именно — кассетами по несколько снарядов или по одному — не могу сказать, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Ростех передал в войcка экспериментальную пaртию самоходных минометов «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун». В госкорпорации уточнили, что прицeльная дaльность стрельбы новых минометов более чем в 1,5 раза вышe дальности штатных минометов 2Б14 «Поднос».