https://static.news.ru/photo/e7ac62b2-19ce-11ea-95fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Балаклавскую бухту течением принесло сотни тысяч аурелий, или «ушастых» медуз. Чёрное море в этом районе стало похоже на студень, рассказывают местные жители.

Кажется, если в неё (воду. — NEWS.ru) прыгнуть, то пловца на воде будут держать медузы, — пишут очевидцы в соцсетях.

Гидробиологи успокаивают: во-первых, такие «нашествия» случаются в Балаклаве несколько раз в год, во-вторых, аурелии совершенно не опасны для человека, к тому же купальный сезон уже закрыт.

Ранее NEWS.ru писал, что на Западе подозревают Россию в использовании боевых китов для закрепления военного присутствия в акватории Северного морского пути. В качестве доказательства там приводят спутниковые фото базы ВМФ в Мурманской области. В Москве не подтверждают эту информацию, но использование морских млекопитающих в военных целях, в том числе для уничтожения боевых пловцов и подрыва кораблей, вовсе не новость для американских или российских моряков.