Вирусологи оценили вероятность возникновения новой волны COVID-19 Вирусолог Аграновский: новый пик заболеваемости вполне возможен

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Новый пик заболеваемости коронавирусом вполне возможен. Об этом заявил РБК доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский. По его мнению, увеличение числа заболевших осенью будет связано с социальной активностью населения.

Во-первых, появилась группа «омикрон», в том числе «кентавр», которые уже есть в России. Они чрезвычайно заразны, на уровне кори или ветрянки, — объяснил ученый рост числа заболевших.

Аграновский добавил, что осенью рост количества заражений будет связан с социальной активностью. Люди вернутся из отпусков, начнётся учёба в школах и вузах. По мнению эксперта, новая волна COVID-19 может продлиться от одного до двух месяцев.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также отметил, что подъем заболеваемости может быть связан со скученностью населения после отпусков и каникул.

Вполне ожидаемо, что через несколько недель ситуация стабилизируется с заболеваемостью COVID-19, и мы будем видеть даже некоторые цифры снижения с суточной заболеваемостью, — сказал ученый.

При этом оба эксперта подчеркнули, что новые типы штаммов «омикрон» и «кентавр» люди переносят легче и госпитализация требуется заболевшим гораздо реже.

7 августа сообщалось, что в России за сутки было выявлено 20 303 новых случая заражения COVID-19. Прирост выше отметки в 20 тысяч случаев зафиксирован впервые с 30 марта. Общее число заболевших за все время пандемии превышает 18,7 млн человек.

Число летальных исходов за 24 часа составило 44. Всего жертвами инфекции стали 382 741 житель России.