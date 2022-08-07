За прошедшие сутки в России выявлено 20 303 новых случая заражения COVID-19. Прирост выше отметки в 20 тысяч случаев зафиксирован впервые с 30 марта. Общее число заболевших за все время пандемии превышает 18,7 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
За сутки госпитализированы 1505 человек. В то же время из больниц выписаны 8729 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились более 18 млн россиян.
Число летальных исходов за 24 часа составило 44. Всего жертвами инфекции стал 382 741 житель России.
В Москве суточный прирост заражения составил 6110 случаев. В больницы попали 363 человека, выписались — 3022. За 24 часа от коронавируса умерли 19 жителей столицы.
Ранее сообщалось, что в московские медучреждения возвращается масочный режим. Согласно приказу столичного депздрава, маски обязаны носить все сотрудники, а руководители должны запастись антисептическими растворами и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, запрещается посещение пациентов в стационарах родственниками в целях предотвращения распространения инфекции.
Врач-инфекционист Николай Малышев указал, что подъем заболеваемости COVID-19, наблюдающийся в настоящее время в России, не повлечёт роста летальности. Болезнь протекает менее тяжело, чем это было раньше. По мнению Малышева, рост заболеваемости COVID-19 в стране продолжится до конца августа, после чего начнёт снижаться.