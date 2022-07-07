Винер рассказала, как развелась с Усмановым Винер заявила, что развод с Усмановым прошёл через ЗАГС

Фото: ЦСКА

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила, что развод с бизнесменом Алишером Усмановым был оформлен через ЗАГС. Об этом она расскзала РИА Новости. Она также подтвердила, что вмешательства суда в развод не потребовалось.

Мы развелись с Алишером Бурхановичем, сделали это через ЗАГС, не через суд. Иск был отозван, — пояснила Винер.

Ранее стало известно что российский миллиардер, владелец холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с супругой — тренером по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой, суд прекратил производство,.

О начале бракоразводного процесса стало известно в начале мая. Сообщалось, что вопрос раздела имущества не стоял, речь шла только о фактическом расторжении брака.

Винер и Усманов состояли в браке с 1992 года. Бизнесмен занимает седьмую строчку в рейтинге богатейших людей России с состоянием $11,5 млрд.