Вильфанд рассказал, когда в Москву придут дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответом России на возможную агрессию талибов против стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет использование дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в качестве «длинной руки». Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

По словам Балуевского, в рамках ОДКБ Россия обязана оказывать помощь другим странам-участницам в случае угрозы агрессии или реальной угрозы. При этом существуют возможные варианты ответа. Если вы следили за учениями...