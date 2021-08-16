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Вильфанд рассказал, когда в Москву придут дожди

05:27, 17 августа 2021
Вильфанд рассказал, когда в Москву придут дожди Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В среду, 18 августа, во второй половине дня в Москву и Подмосковье придут интенсивные дожди. Ослабевать они начнут только в пятницу. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Начиная со второй половины дня в среду кратковременные дожди прогнозируются в Москве и Подмосковье. Они будут заметными, не просто смочит землю дождик, — сказал метеоролог.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в среду и четверг, в пятницу они начнут ослабевать. При этом температурный фон в регионе останется аномально высоким: на 3–4 градуса выше климатической нормы.

Температура будет в диапазоне 20–25 градусов с четверга, — сообщил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какие регионы накроет аномальная жара.

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