Ветераны попросили проверить Союз армян РФ за фильм о коллаборационисте

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к генпрокурору страны Игорю Краснову с просьбой проверить Союз армян России за показ фильма о коллаборационисте Гарегине Нжде. Соответствующее письмо опубликовано на сайте организации. В нём ветераны обратили внимание на то, что кинокартину покажут 28 января, в день 30-летия Армянской армии.

Фильм посвящён прославлению армянского национального деятеля Гарегина Нжде, в годы Великой Отечественной войны пошедшего на службу Гитлеру против СССР, — говорится в обращении.

В письме ветераны также приводят протоколы допроса, которые описаны в книге Ваче Овсепяна «Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика», где говорится о том, что гитлеровский пособник занимался вербовкой и подготовкой диверсантов.

В связи с показом фильма о коллаборационисте движение «Ветераны России» просит проверить Союз армян России на предмет реабилитации нацизма и его пособников.

Ранее NEWS.ru писал, кем был Нжде, осуждённый после Второй мировой войны в Советском Союзе на 25 лет строгого режима. Фигура этого боевика, успевшего даже повоевать в российской императорской армии, давно вызывает горячие споры за границами современной Армении. При этом в самой Армении Нжде — непререкаемый национальный герой, боровшийся исключительно против турецкой агрессии за интересы армянского национального государства.