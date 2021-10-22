«Вернуться в семью»: Россия и Украина обменялись останками красноармейцев

Российские и украинские поисковые организации передали друг другу останки красноармейцев, погибших в Великую Отечественную войну. Российская сторона передала останки четырёх солдат, украинская — останки 17 воинов, погибших на территории современной Украины. Об этом сообщили РИА Новости. Церемония передачи состоялась у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи (Брянская область) и украинским пунктом пропуска Сеньковка.

Останки захоронят в родных местах красноармейцев с воинскими почестями.

Солдат должен лечь в свою землю, вернуться в свою семью, к своим потомкам. Солдат должен вернуться домой вне зависимости от разных политических моментов, — сказал представитель украинской организации «Военная археология» Андрей Пулин.

Взаимодействие между поисковиками двух стран, считает он, «абсолютно адекватное». Украинские власти спокойно оценивают взаимодействие с российскими поисковиками, и подобное сотрудничество расценивается украинскими властями нормально. Он уточнил, что удалось установить имена воинов, найденных на территории Киевской и Житомирской областей.

Надеюсь, эти мероприятия будут продолжены, ещё не один боец и командир Красной армии вернётся домой и ляжет в свою родную землю. И близкие смогут оплакивать их, зная о том, что они похоронены там, где они изъявили желание похоронить их, — отметил член координационного совета, советник ответственного секретаря по международным вопросам Поискового движения России Антон Торгашев.

Солдаты, останки которых Украина передала России, были родом из Москвы, Ярославской, Куйбышевской, Томской, Кемеровской, Горьковской, Ивановской и Новгородской областей, Кабардино-Балкарской, Абхазской, Башкирской АССР, Коми и Крыма. Переданные Россией останки принадлежат четырём бойцам из Киевской, Подольской, Винницкой и Харьковской областей.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что не может передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию, как того требует суд, поскольку город «не сотрудничает с оккупантами». Он добавил, что в России находятся в заключении граждане Украины, и потребовал их освободить, увязав это с передачей останков Кузнецова.