Во Львове отказались передавать России останки разведчика Кузнецова

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что не может передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию, как того требует суд, поскольку город «не сотрудничает с оккупантами». Об этом украинский градоначальник заявил на своей странице в Facebook.

Кассационный административный суд Украины снова обязал исполнительный комитет Львовского городского совета передать останки Кузнецова его родственникам в Россию. Но он снова откажется это сделать

Наша позиция однозначна — мы не сотрудничаем с оккупантами, — написал Садовой.

При этом он добавил, что в России находятся в заключении граждане Украины, и потребовал их освободить, увязав это с передачей останков Кузнецова.

Кузнецов в годы войны был заброшен в тыл немцев в район украинского города Ровно c документами на имя oбер-лейтенанта Пауля Зиберта, где собирал информацию. В марте 1944 года разведчик погиб в неравном бою с украинскими националистами.

Прах Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960-м. Eго племянница и руководство Свердловской области направили в Львовскую мэрию письмо с просьбой эксгумировать останки советского разведчика для дальнейшего перезахоронения их на территории России.

Ранее Украина передала Поисковому движению России останки семи солдат Красной армии, погибших в Великой Отечественной войне. Передача состоялась на российско-украинской границе в Белгородской области. Останки бойцов были обнаружены в 2018-м и 2019 году.