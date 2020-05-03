Валуев рассказал, почему полностью прекратил общаться с Кличко

https://static.news.ru/photo/0ab965ec-8d57-11ea-af7c-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Гоcдумы Николай Валуев перестал общаться с мэром Киева и бывшим украинским боксёром Виталием Кличко и рассказал, что стало причиной данного решения.

Мне очень не понравилось то, что происходило на Украине. Я и до сих пор так считаю. Это послужило причиной абсолютного прекращения нашего общения, — сказал Валуев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

При этом российский депутат отметил, что вполне мог бы поговорить с Кличко о спорте.

Из профессионального бокса Валуев ушёл в 2010 году. Дважды становился обладателем титула чемпиона мира в тяжёлом весе. Россиянин провёл 52 боя, 50 из которых выиграл, 34 — нокаутом.

Кличко выходил на ринг осенью 2012 года в Москве и с тех пор не выступал. Тогда он нокаутировал немца Мануэля Чарра и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), поясом которого владел с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2013 год. Спортсмен с 1999 по 2000 год носил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Мэром Киева Кличко стал в 2014 году.

Как писал NEWS.ru, ранее Валуев предложил раскритиковавшему власть вратарю «Крыльев» уехать из РФ.