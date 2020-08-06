Вакцину от COVID-19 центра Гамалеи зарегистрируют к 12 августа

https://static.news.ru/photo/483eddc4-d885-11ea-aa74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцина против коронавируса, разработанная НИЦ имени Гамалеи, находится на финальном этапе испытаний, в ближайшие дни она уже пройдёт регистрацию. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

Она пройдёт регистрацию, да. Но сейчас пойдёт последний этап испытаний, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть, прежде всего, безопасной, — цитирует «Интерфакс» ответ Гриднева на вопрос, действительно ли вакцина пройдёт регистрацию 12 августа.

Кроме того, он подчеркнул, что первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что промышленное производство вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, планируется в сентябре.

Как писал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что более 200 вакцин от коронавируса разрабатываются в настоящее время в мире и шесть из них проходят клинические испытания. Он подчеркнул, что будущая вакцина должна стать общественным благом. Она должна быть доступна всем.