В Ялте задержали причастного к кибератакам на российские WEB-сайты

ФСБ России задержала в Ялте причастного к атакам на информационные ресурсы РФ по заданию украинских кураторов. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю. В ведомстве сообщили, что житель Ялты 1993 года рождения вступил в украинское интернет-сообщество для хакерских атак на российские WEB-ресурсы. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что ялтинец, действуя из корыстной заинтересованности, вступил в украинское интернет-сообщество, основной целью которого является организация неправомерного воздействия на информационные ресурсы Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Сообщается, что ялтинец, будучи системным администратором одной из коммерческих компаний, установил на своём служебном компьютере специальное ПО для хакерских атак, после чего получал с Украины конкретные указания по блокировке отдельных сайтов. В ведомстве уточнили, что с 24 февраля по 10 марта он атаковал ряд сайтов российских СМИ и финансовых организаций.

Накануне хакеры в результате кибератаки взломали сайт компании «Сухой». Об этом сообщил генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Он назвал их действия примером информационной войны против России и отечественного авиастроения.