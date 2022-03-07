В ВТБ сообщили о семикратном росте спроса на карты «Мир»

Клиенты банка ВТБ за последние сутки оформили 27 тысяч цифровых карт отечественной платёжной системы «Мир», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. Спрос на карты российской платёжной системы вырос в семь раз.

ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты «Мир». За последние сутки клиенты ВТБ открыли в цифре 27 тысяч карт национальной платёжной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил 3,5 тысячи, — говорится в сообщении пресс-службы.

Число карт российской платёжной системы «Мир», выпущенных банком ВТБ, почти достигло отметки в 12 млн, сообщили в пресс-службе. Там напомнили, что транзакции по картам российской платёжной системы возможны не только в России, но и в некоторых зарубежных странах, таких как Турция, Армения, Таджикистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Вьетнам.

ВТБ напомнил, что транзакции по картам Visa и Mastercard, а также снятие наличных остаются доступными. Исключением являются операции с использованием сервисов Pay, транзакции за границей и оплата в некоторых онлайн-магазинах и онлайн-сервисах.

Ранее стало известно, что сервисы бесконтактной оплаты SberPay и SamsungPay на базе операционной системы Android прекратят работу по картам Visa и Mastercard с 10 марта.

6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на территории России. Это означает, что эмитированные на российской территории карты этих операторов межбанковских платежей не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные.

Накануне британская газета Financial Times сообщила, что Банк ВТБ намерен покинуть европейский рынок после введённых против него санкций из-за военной спецоперации ВС РФ на территории Украины. ВТБ до вступления в силу рестрикций занимался инвестиционно-банковской деятельностью на территории Великобритании и розничной банковской деятельностью в Германии, где число клиентов банка составляло порядка 16 тысяч.