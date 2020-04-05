В Татарстане упростили получение пропусков на выход из дома

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В Республике Татарстан стало проще получить разрешение на выход из жилого помещения в условиях самоизоляции. Об этом сообщается на портале министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Чтобы покинуть свою квартиру или дом, теперь нужно отправить на номер 2590 бесплатное sms-сообщение с текстом «регистрация#» и номером паспорта. В ответ придёт оповещение об успешной регистрации с номером.

До этого момента, чтобы завершить идентификацию в Татарстане, нужно было также указывать фамилию, имя и отчество, адрес фактического проживания и подтвердить согласие на обработку персональных данных, передаёт РБК-Татарстан.

Режим самоизоляции действует в Татарстане с 30 марта для предотвращение распространения COVID-19. Покидать места проживания можно только для обращения за медицинской помощью, если есть угроза жизни и здоровью, а также могут это делать сотрудники предприятий непрерывного цикла, учреждений здравоохранения, продовольственных магазинов, аптек и других организаций, обеспечивающих жизнедеятельность.

Как писал NEWS.ru, ранее нарушившего режим самоизоляции казанца оштрафовали на 15 тысяч рублей.