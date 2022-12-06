В СПЧ обвинили власти Украины в реабилитации нацизма Член СПЧ Брод: отмена запрета символики «Галичины» ВС Украины стала реабилитацией нацизма

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Реабилитацией нацизма назвал решение Верховного суда Украины по поводу символики дивизии СС «Галичина» член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Он призвал изучить позицию судебного органа и понять, каким образом там смогли прийти к подобному решению. Заявление Брода приводится в Telegram-канале СПЧ.

Нынешние украинские власти не пожелали подвергнуть сомнению деятельность махровой организации, на память о которой и на идеологию которой во многом сами опираются. Реабилитация нацизма во всей красе, — сказал общественник.

Он при этом не исключил, что ВС Украины подошли к вопросу «чисто формально», решив, что эмблемой дивизии стал «безобидный» герб города Львова или исходя из факта, что в приговоре Нюрнбергского трибунала данная дивизия не значится.

Однако не будем забывать: в приговоре говорится о том, что трибунал объявляет преступной организацию СС и всех ее членов, а данная дивизия как раз была одной из 38 дивизий, входящей в состав войск СС, — подчеркнул Брод.

По мнению правозащитника, нельзя отделять эмблему от идеологии и деятельности непосредственно организации.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Верховный суд Украины не нашел принадлежности к нацизму в символике дивизии СС «Галичина». Отмечается, что уже несколько лет украинские политики игнорируют решения Нюрнбергского трибунала и все смелее чтят память членов СС, в частности дивизии «Галичина», сформированной из украинских добровольцев. Дивизия «Галичина» входила в состав войск СС, признанных решением Нюрнбергского трибунала преступной организацией.