В Совфеде определят понятия «социальная дистанция» и «самоизоляция»

https://static.news.ru/photo/c0180a1a-0eb2-11eb-81c9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Совете Федерации определят термины, которые имеют непосредственное отношение к ограничительным мерам на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Необходимость обозначения ряда понятий признала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
В СФ определят термины «самоизоляция», «социальная дистанция», «режим самосохранения» и «режим ограничительных мер». Матвиенко сообщила, что над вопросом определения связанных с пандемией и ограничениями понятий сейчас работают в нескольких ведомствах.
Сейчас несколько комитетов ведомства работают над тем, чтобы таким мерам и ограничениям были даны юридические определения и рамки их возможного использования, — цитирует ТАСС Валентину Матвиенко.
Ранее российское правительство определило понятия «дистанционное обучение» и «удалённая работа».
Как передавал NEWS.ru, всеобщий режим самоизоляции в России повторно вводить не будут. Это не потребуется, так как нынешние возможности медицины позволяют не вводить подобные ограничения, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.