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В Совфеде определят понятия «социальная дистанция» и «самоизоляция»

09:49, 15 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации определят термины, которые имеют непосредственное отношение к ограничительным мерам на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Необходимость обозначения ряда понятий признала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

В СФ определят термины «самоизоляция», «социальная дистанция», «режим самосохранения» и «режим ограничительных мер». Матвиенко сообщила, что над вопросом определения связанных с пандемией и ограничениями понятий сейчас работают в нескольких ведомствах.

Сейчас несколько комитетов ведомства работают над тем, чтобы таким мерам и ограничениям были даны юридические определения и рамки их возможного использования, — цитирует ТАСС Валентину Матвиенко.

Ранее российское правительство определило понятия «дистанционное обучение» и «удалённая работа».

Как передавал NEWS.ru, всеобщий режим самоизоляции в России повторно вводить не будут. Это не потребуется, так как нынешние возможности медицины позволяют не вводить подобные ограничения, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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