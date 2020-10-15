В Совфеде определят понятия «социальная дистанция» и «самоизоляция»

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На территории России с начала пандемии медицинские специалисты провели более 52,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 15 октября сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране было проведено 478 тысяч тестов на COVID-19. На данный момент под наблюдением докторов из-за подозрений на заражение остаются 286 630 россиян. В...