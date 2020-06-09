В России за сутки скончался 171 пациент с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a7c1c892-aa27-11ea-bce6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России скончался 171 человек с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 9 июня сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Исходя из последних данных, в стране на сегодняшний день зафиксировано 6142 случая летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. В общей сложности инфекцией в РФ заразились 485 253 человека, 8595 — за последние 24 часа.

Среди пациентов с диагностированным COVID-19 выздоровели 242 397. За прошедшие сутки из российских больниц были выписаны 11 709 человек.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 7 238 410 пациентов, 3 538 255 из них выздоровели, 410 485 скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, после снятия ограничений москвичи должны продолжать соблюдать респираторный этикет и правила гигиены. Именно поведение граждан Москвы будет определять дальнейшее развитие эпидемии, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.