В России за сутки скончались 77 человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/39f74f14-cf14-11ea-8d6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За прошедшие сутки на территории России умерли 77 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 26 июля сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Теперь число жертв пандемии увеличилось до 13 269 россиян.

В оперштабе сообщили, что за прошедшие 24 часа в стране было выявлено 5765 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 812 485 граждан РФ.

Из больниц по выздоровлении выписали 600 250 человек. За последние сутки число победивших недуг россиян увеличилось на 3110.

Как ранее передавал NEWS.ru, количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло более 16 млн человек по состоянию на 26 июля 2020 года.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 644 582 человека. По сведениям Университета Джонса Хопкинса в США, по состоянию на 26 июля 2020 года коронавирусной инфекцией в мире заражены 16 046 986 человек. США лидируют по количеству случаев заражения, там зарегистрирован 4 178 021 случай. Следом идёт Бразилия, где заражены коронавирусом 2 394 513 человек. Далее Индия, там зафиксировано 1 385 635 случаев заражения.