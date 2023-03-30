В России вырастут страховые выплаты при авариях на опасных объектах В России вырастут страховые выплаты при авариях на опасных объектах

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

С 30 марта 2023 года страховые выплаты при авариях на опасных объектах возрастут в 1,5 раза. Так, выплаты родственникам погибшего увеличатся с двух миллионов рублей до трех миллионов рублей, следует из закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2022 года.

Закон вносит изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и другие законодательные акты. В результате увеличиваются лимиты страховых сумм и предельные страховые выплаты пострадавшим в аварии на опасном объекте.

В соответствии с новым законом, возмещение за вред имуществу физических лиц увеличивается до 750 тысяч рублей с 500 тысяч рублей, имуществу юридических лиц — до одного миллиона рублей с 750 тысяч рублей. Выплаты в связи с нарушением условий жизнедеятельности повышаются до 300 тысяч рублей с 200 тысяч рублей, а возмещение расходов на погребение — до 40 тысяч рублей с 25 тысяч рублей.

Закон также предусматривает увеличение страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов. Для объектов, требующих разработки декларации промышленной безопасности или безопасности гидротехнического сооружения, страховые суммы повышаются в 1,5 раза.

Ранее правительство России установило порядок начисления пенсий и иных выплат россиянам, которые проживают за пределами страны. Согласно тексту документа, проживающим за границей россиянам будут переводить средства на банковский счет, открытый в России, либо на банковские счета в валюте РФ.