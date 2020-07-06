В России впервые появится ГОСТ на парашюты

https://static.news.ru/photo/a9d56cf8-bfa6-11ea-b0ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

ГОСТ Р 58909-2020, разработанный НИИ парашютостроения, начнёт действовать с 1 августа 2020 года. Он стал первым российским нормативно-техническим документом в области парашютостроения.

Применение ГОСТ Р 58909-2020 позволит согласовать методы и технологии испытаний, применяемые в России, с методами и технологиями испытаний, применяемыми в других странах, использующих международные стандарты в области парашютостроения, — говорится в сообщении Росстандарта.

Новый стандарт предназначен для организаций, разрабатывающих и производящих гражданские спортивные парашюты. Он устанавливает технические требования к конструкции и испытаниям парашютных систем и в конечном итоге должен способствовать выходу российской продукции на международный рынок.

Как писал NEWS.ru, государственный стандарт по проведению полярных исследований вступил в силу в России. Он устанавливает основные термины в области полярной деятельности, включая международную. Впервые получат официальное определение такие термины, как «полярный паспорт», «специальная полярная техника», «полярная авиация», «дрейфующая полярная станция» и ряд других. Глава Росстандарта Алексей Абрамов отметил, что новый ГОСТ, среди прочего, ляжет в основу инфраструктурного и технологического развития Заполярья.