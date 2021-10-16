В России впервые отметят День отца

День отца впервые отметят граждане России 17 октября. Праздник был установлен указом президента Владимира Путина от 4 октября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, в частности, сказано , что праздник направлен на укрепление института семьи, он призван повысить значимость отцовства в воспитании детей. День отца станет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.

По последним данным, в России проживают более 17,3 млн семей с детьми, среди них 11,6 млн — супружеские пары, 5 млн — одинокие матери, 648 тысяч — одинокие отцы с детьми.

При этом 11,6 млн семей воспитывают одного ребёнка, 4,6 млн — двух, 775 тысяч — трёх, 229,8 тысячи — четырёх и более детей.

Предложение учредить в стране День отца поступило от Министерства труда и социальной защиты.

Ранее россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре. В этом году граждане в ноябрьские праздники будут отдыхать четыре дня подряд — с 4 по 7 ноября.