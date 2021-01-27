В России во время пандемии снизилось число потребителей марихуаны

https://static.news.ru/photo/634bd856-5c97-11eb-8f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители России стали реже потреблять марихуану. Так, в 2020 году протоколы об административных правонарушениях составили в отношении 24,8 тысячи потребителей каннабиноидов, тогда как в 2019 году — 27,4 тысячи. Об этом свидетельствуют данные МВД, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Некоторые регионы лидируют по числу оформленных документов. Так, больше всего протоколов составили в Татарстане (1,91 тысячи), Бурятии (1,25 тысячи) и Астраханской области (1,18 тысячи). Несколько меньше показатели в Краснодарском (1,11 тысячи) и Приморском (1,02 тысячи) краях.

В свою очередь минимальные цифры по потребителям марихуаны — в Магаданской области (семь человек), Камчатском крае (семь человек) и Ненецком автономном округе (восемь человек). Замыкают пятёрку Кировская и Курская области — там нашли по 11 потребителей наркотика.

В Москве же составили протоколы в отношении 375 любителей «травки», тогда как в Санкт-Петербурге — 316.

Стоит отметить, что также снизилось число потребителей опиоидов (с 7,3 тысячи в 2019 году до 6,31 тысячи в 2020) и героина (с 1,4 тысячи до 1,14 тысячи).

По закону потребление наркотиков или психоактивных веществ без назначения врача представляет собой административное правонарушение. За него могут наказать штрафом до пяти тысяч рублей или административным арестом на 15 суток.

Во время пандемии наркотрафик снизился во многом благодаря закрытым границам, считают эксперты. Часть зависимых остались без «дозы» и перешли в состояние вынужденной ремиссии, рассказала NEWS.ru научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольга Коротина.

При этом некоторые наркоманы могли компенсировать недостаток наркотика алкоголем, считает специалист.

Алкоголь в свободном доступе. Это называется перезависимость. Они начинают переходить на другое психоактивное вещество. Не все и не всегда, но чаще всего. Потому что болезнь зависимости требует психоактивного вещества. То есть вынужденное обращение к алкоголю в связи с тем, что болезнь требует употребления, — пояснила Коротина.

Она добавила, что на статистике также могли сказаться пропускной режим и самоизоляция — в таких условиях наркоманам труднее затеряться в толпе и потому они становятся более заметными для правоохранителей. Однако в то же время зависимые, вероятно, стали чаще потреблять наркотики дома, в результате чего их меньше задерживали.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал сажать в тюрьму за употребление наркотиков.