Милонов призвал сажать наркоманов в тюрьму

https://static.news.ru/photo/8eb7a064-3a15-11eb-91b7-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал сажать в тюрьму за употребление наркотиков. Он считает таких людей преступниками.

Милонов заявил, что после вступления России в Совет Европы употребление наркотиков было декриминализовано. Однако он считает, что эта привычка является свидетельством нарушения не только административного, но и уголовного закона, сообщает телеканал «360».

Он добавил, что употребление наркотиков ведёт к разгильдяйству, эгоизму, самовлюблённости. При этом сам наркоман способен на преступления просто из нужды в приобретении наркотиков.

Надо относиться к этой ситуации как к ситуации общественной опасности. Наркоманы представляют опасность, — цитирует Милонова телеканал.

Он добавил, что государство может протянуть руку помощи зависимым людям. Наркоман может либо лечиться сам, либо обратиться в госучреждение. Но «грабить бабушек» ему никто не позволит.

Как писал NEWS.ru, палата представителей Конгресса Соединённых Штатов приняла законопроект о декриминализации марихуаны на всей территории страны. Для вступления документа в силу его должны одобрить сенат и президент.