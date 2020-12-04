Конгресс США решил декриминализовать марихуану

https://static.news.ru/photo/37255d1a-366d-11eb-b737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов приняла законопроект о декриминализации марихуаны на всей территории страны. Для вступления документа в силу его должны одобрить сенат и президент.

Проект закона предполагает исключение марихуаны из перечня запрещённых веществ. В результате в стране можно будет развивать бизнес в этой отрасли, а врачи смогут выписывать рецепты на марихуану в лечебных целях. Кроме того, будут отменены приговоры, вынесенные за употребление или хранение наркотика, если преступление не было связано с насилием, передаёт NBC.

Слишком долго борьба с наркотиками была направлена против молодых людей, особенно чернокожих, и игнорировала советы экспертов, — заявил один из авторов законопроекта демократ Эрл Блуменауэр.

Палата представителей ещё никогда не рассматривала вопрос о декриминализации марихуаны на федеральном уровне. Документ поддержали 222 демократа и пять республиканцев, 158 представителей Демократической партии и шесть членов Республиканской партии проголосовали против.

Демократы имеют большинство в палате представителей (232 депутата, у республиканцев — 197), при этом в сенате большинство сохраняется у Республиканской партии (53 депутата, у демократов — 45).

В настоящее время 11 штатов Америки легализовали полное употребление марихуаны взрослыми. Причём в девяти случаях решение было принято посредством всеобщего голосования жителей штата.

Ранее NEWS.ru писал, что вопрос о легализации марихуаны в рекреационных целях был вынесен на голосование в четырёх штатах США в день президентских выборов. Его включили в избирательные бюллетени в Аризоне, Монтане, Нью-Джерси и Южной Дакоте. В настоящее время употребление наркотика разрешено в 11 штатах.