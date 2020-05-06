В России под наблюдением из-за COVID-19 находятся 227 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/e0fb159a-8f66-11ea-9198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи наблюдают за состоянием 227 тысяч человек, у которых подозревают коронавирус нового типа.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, в общей сложности было проведено свыше 4,6 млн тестов на COVID-19, а за прошедшие сутки — 173 тысячи исследований.

Как писал NEWS.ru, ранее главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова сообщила, что суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России составляет 7,9%. Его увеличение не сказалось на числе заболевших с тяжёлыми симптомами.