В РФ не было ни одного летального исхода от вакцинации «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/0df2275e-8648-11eb-b0dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ни один летальный исход после вакцинации от коронавируса «Спутником V» не был до сих пор зарегистрирован в России. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придётся госпитализироваться и вирус у них не опустится в лёгкие. То есть тяжёлых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных «Спутником V» на очень большом выборе испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены, — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, независимые эксперты из разных стран также отметили отсутствие серьёзных побочных эффектов от российской вакцины. В данный момент произведено уже более 10 млн доз «Спутника V», сообщил Гинцбург.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире.

Как писал NEWS.ru, Гинцбург заявил, что человек, страдающий аллергией, может привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», если не находится в стадии обострения заболевания. Также он рассказал, что в России начались отдельные испытания «Спутника V» на онкобольных. По его словам, сейчас нет онкологических заболеваний, которые были бы противопоказанием для использования этой вакцины. Единственное исключение — химиотерапия или приём препаратов, которые подавляют размножение клеток.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России 18 января.