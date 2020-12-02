Мурашко пообещал увеличить производство «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/8b088e7e-34b1-11eb-b0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Темпы производства проходящей третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса планируется увеличить, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мы собираемся увеличить производство вакцины, — подчеркнул он.

По его словам, производство возрастёт как на территории России, так и в других странах. Такое заявление он сделал при презентации медикамента на специальной сессии Генассамблеи ООН.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Такое заявление политик сделал в ходе открытия многофункциональных медцентров Минобороны. Он отметил, что в настоящий момент в стране произведено около 2 млн доз препарата «Спутник V».

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.