В Петербурге девушка позировала полуобнаженной на фоне экспозиции о ВОВ Девушка позировала полуобнаженной на фоне военно-исторической экспозиции на «Ленфильме»

Фото: Социальные сети

В Санкт-Петербурге девушка сфотографировалась полуобнаженной на фоне экспозиции «Пропавшие в кинохронике» на киностудии «Ленфильм». Эта экспозиция посвящена кинооператорам и актерам в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу творческой мастерской «Невский баталист».

По имеющимся данным, инцидент произошел в пятницу вечером. Девушку и молодого человека, делавших фотографии, обнаружил охранник. Он сделал им несколько замечаний.

Мы везде пишем и просим с уважением фотографироваться на фоне нашей экспозиции помнить о том, что она посвящена подвигу ветеранов Великой Отечественной войны, кинооператорам в данном случае. Но здесь какое-то полное неуважение, — рассказала пресс-секретарь творческой мастерской Маргарита Попова.

В результате было принято решение предать историю огласке, чтобы привлечь внимание к проблеме. По словам Поповой, творческая мастерская не планировала обращаться в полицию, «но и не будет отказываться». К ним уже приходили сотрудники правоохранительных органов для разъяснения ситуации.

Экспозиция «Пропавшие в кинохронике» на площадке киностудии «Ленфильм» посвящена фотокорреспондентам, кинооператорам, актерам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Проект состоит из 15 эпизодов. Фигуры героев, элементы зданий, макеты техники выполнены в натуральную величину и максимально достоверно.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Магадана, призывавшего в интернете к насилию в отношении русских. Также он оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Мужчине предъявлено обвинение по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, экстремистской деятельности и по статье о реабилитации нацизма.