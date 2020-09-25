В Москве расширили список тех, кому следует соблюдать самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/2f586c1e-ff34-11ea-85dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве расширили список граждан, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. В него вошли беременные и недавно родившие женщины, а также люди с рядом болезней.

В столичном департаменте здравоохранения уточнили, что дополнили перечень, составленный ещё весной. В него включили тех, кто имеет нарушения иммунной и мочеполовой системы, костной-мышечной системы, соединительной ткани (ревматологические заболевания), а также дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринные патологии.

Эти категории относятся к группе риска и при заболевании коронавирусом, для них повышается вероятность осложнений и тяжёлого течения заболевания, пояснили в департаменте. Кроме того, сочетание простудных заболеваний и COVID-19 представляет для таких людей повышенную опасность и также может иметь негативные последствия.

Людям из группы риска посоветовали временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно, а совершать покупки поручить более молодым и здоровым членам семьи.

При необходимости посетить общественные места следует использовать индивидуальные средства защиты, а в случае возникновения симптомов ОРВИ — вызывать врача на дом.

Ранее стало известно, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболеваний коронавирусом. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.

При этом руководителям предприятий столичный градоначальник посоветовал перевести как можно больше сотрудников на удалёнку и обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Накануне мэр Сергей Собянин сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в столице. Так, ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%. Также 24 сентября впервые за три месяца столица перешагнула психологическую отметку — за сутки медики выявили более тысячи инфицированных, писал NEWS.ru.