В Москве прошёл парад Победы

https://static.news.ru/photo/b1e283de-b5fd-11ea-853f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошёл на Красной площади в Москве. В нём приняли участие не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

После выступления президента РФ Владимира Путина и исполнения гимна России первой на Красную площадь вышла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища. Музыканты задали темп парадным расчётам — 120 шагов в минуту. За барабанщиками проследовали знамённые группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооружённых сил РФ, передаёт ТАСС.

Затем на брусчатке появились военнослужащие в исторической военной форме пехотинцев, лётчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников, прошли также расчёты народного ополчения, казаков и материально-технического обеспечения. В руках у них было оружие времён Великой Отечественной войны: самозарядные карабины Симонова, винтовки Мосина, пистолеты-пулемёты Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС). В параде приняли участие военнослужащие всех видов и родов войск, воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских училищ, курсанты высших военных учебных заведений, участники патриотического движения «Юнармия», а также расчёты ФСБ, МЧС, Росгвардии и кремлёвские курсанты.

В составе механизированной колонны по Красной площади прошли легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100, а также 200 единиц современной техники: колёсные бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», танки Т-72Б3, Т-14 «Армата», модернизированные самоходные артиллерийские орудия «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», три пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс» и другие.

Наряду с уже известными боевыми машинами по московской брусчатке впервые прошли около 20 образцов новой военной техники: три вида зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка», боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ БМП «Курганец-25», глубоко модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», береговые ракетные комплексы «Бал», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», а также зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и С-300В4. Замыкали механизированную колонну перспективные бронетранспортёры «Бумеранг» со знамёнами всех видов Вооружённых сил РФ.

Парад завершился пролётом 75 самолётов и вертолётов Воздушно-космических сил России. Они взлетали с восьми аэродромов и пролетали над Красной площадью в составе 16 групп. Первыми пролетели десантно-транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх Ми-8, далее шли три группы по пять вертолётов Ми-35, Ка-52 и Ми-28 в боевом порядке «клин». За ними следовали воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Замыкали строй две группы по одному звену новейших истребителей МиГ-31К и Су-57. В заключительной части над Красной площадью пролетел строй из 10 самолётов групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи». Завершили воздушную часть парада шесть штурмовиков Су-25, окрасивших небо над Красной площадью красным, голубым и белым дымом — в цвет российского триколора.

Как писал NEWS.ru, парад в честь 75-й годовщины Победы открыла знаменная группа батальона почётного караула Преображенского полка — она вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году. Далее символы России и Победы пронесли перед трибунами и парадными расчётами. На центральной трибуне находились президент РФ Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В их числе лидеры иностранных государств: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Принимал парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командовал — главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

В Министерстве обороны заявили, что среди участников парада Победы заразившихся COVID-19 нет. Весь личный состав парадного расчёта и механизированной колонны военного парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне был протестирован. Участники парада проживали в отдельных изолированных помещениях, чтобы избежать заражения. Кроме того, все тренировки проводились в масках и перчатках. К мероприятию допущены преимущественно военные с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний.

Власти РФ приняли решение перенести парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый Парад Победы в 1945 году.