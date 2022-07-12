В Москве открылось посольство ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках церемонии открытия были подняты флаги России и ДНР. Учреждение находится по адресу: Грохольский переулок, 13, строение 2

В Москве открылось посольство Донецкой Народной Республики (ДНР). В рамках церемонии открытия были подняты флаги России и ДНР. Учреждение находится по адресу: Грохольский переулок, 13, строение 2.

Торжественную часть церемонии проводить не стали. Ее решили перенести из-за ночных обстрелов ВСУ Новой Каховки в Херсонской области, в результате которых семь человек погибли и десятки получили ранения.

Ранее сообщалось, что в церемонии открытия дипмиссии примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, представители Русской православной церкви, а также общественно-политических кругов и бизнеса.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.