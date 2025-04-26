В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по складам и аэродромам ВСУ МО РФ: российские войска за сутки нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ

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МЧС Украины

Российские войска за прошедшие сутки атаковали инфраструктуру военных аэродромов и склады боеприпасов украинской армии, сообщили в Министерстве обороны РФ. Для нанесения поражения вражеским объектам использовались ударные дроны, артиллерийские установки и оперативно-тактическая авиация.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах, − говорится в сообщении военного ведомства.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее заявил, что армия России уничтожает живую силу и боевую технику ВСУ в районе Часова Яра. Он подчеркнул, что украинские войска оказывают «ожесточенное сопротивление» на этом направлении. Российские бойцы устраивают постоянные накаты на позиции неприятеля, добавил специалист. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кроме того, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о попытках прорыва российской обороны со стороны ВСУ в Курской и Белгородской областях. Он указал на весьма непростую обстановку в этих регионах. Минобороны России данную информацию не комментировало.