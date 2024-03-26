В Минэкономразвития высказались о задержании коррупционеров из Ставрополья Минэкономразвития помогает следствию в деле ставропольских коррупционеров

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Министерство экономического развития оказывает содействие следствию в связи с раскрытием коррупционеров из числа высших должностных лиц ведомства и бизнесменов Ставропольского края, заявили NEWS.ru в пресс-службе Минэкономразвития. Отмечается, что это история прошлой недели, когда был задержан директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игорь Храновский. Его подозревают в хищении бюджетных средств.

Министерство оказывает все необходимое содействие следствию. Это история прошлой недели, — заявили в Минэкономразвития.

Ранее ФСБ сообщила о разоблачении преступной организации, включавшей высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края. По данным ведомства, они незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды предприятия с целью его будущего рейдерского захвата.

Также участники преступной группы совершали крупные кражи природного газа. ФСБ провела обыски в столичном регионе и на территории Ставропольского края, в ходе которых изъято оружие, значительные суммы наличных денег и автомобили премиум-класса.