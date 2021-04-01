В Минэке подготовили новый пакет предложений по поддержке IT

https://static.news.ru/photo/21b02d6a-7855-11ea-815c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реформу рынка интеллектуальной собственности подготовили в Минэкономразвития. Туда вошло несколько инициатив. Об этом представители ведомства рассказали «Известиям».

По информации издания, в рамках реформ предполагается , в частности, возобновить льготу по налогу на прибыль от продажи имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), официально учтённых организациями в составе активов. Такое послабление намереваются ввести сроком на пять лет. Ранее подобная мера действовала в 2018–2019 годах, она предусматривала полное освобождение от сбора.

Вторым пунктом реформы идёт снижение налога на прибыль по лицензионным платежам от РИД, которые были зарегистрированы в рамках так называемой «патентной коробки» в Роспатенте и Минсельхозе. Предполагается, что подобная мера способна придать стимул для размещения в стране центров прибыли по подобного рода доходам инновационных компаний.

Также среди инициатив — отмена ограничений на распоряжение вузами и НИИ принадлежащими им правами на РИД без согласия учредителя и снижение налогооблагаемой базы на расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — при условии их капитализации.

Все входящие в пакет предложения направлены, преимущественно, на снятие регуляторных ограничений и барьеров. В настоящее время совокупный объём нематериальных активов российских организаций составляет порядка 6 трлн рублей.

В рамках Гражданского кодекса, к результатам интеллектуальной деятельности относятся, в частности, товарные знаки, софт, изобретения, промышленные образцы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минпросвещения высказалось об идее перевести школы полностью на гаджеты.