В ЛНР оценили возможность госпереворота на Украине Мирошник: митинги, массовые протесты и майданы не приведут к смене власти на Украине

Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине в настоящее время имеет место «жесточайшая диктатура», в которой присутствует «имитация» элементов демократии, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в разговоре с ТАСС. По словам экс-дипломата, против нее «не сработают» митинги и майданы — необходим «военный путч», однако он возможен «только с разрешения западных кураторов».

На Украине сейчас жесточайшая диктатура с имитацией элементов демократии. Никакие митинги, массовые протесты и майданы сегодня не сработают. Снести режим Зеленского в Киеве может только военный путч, и то только с разрешения западных кураторов, которые контролируют силовые структуры, — заявил Мирошник.

По словам экс-посла, на Украине «вычищена оппозиция»: общественных деятелей противоположных взглядов «убили, арестовали или выдворили из страны». Мирошник считает, что «любое сомнение в „святости“ Зеленского грозит обвинением в госизмене и работе на врага», поэтому вводится монополия на СМИ.

В стране, где в ходе военных действий ежедневно погибают сотни человек, «случайная гибель» лидера общественного мнения не составляет никакой проблемы, — объяснил Мирошник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинцев избавят от «неонацистских правителей», поскольку народ заслуживает жить в «добрососедстве» и «дружбе». Глава внешнедипломатического ведомства подчеркнул, что жители республики достойны процветать «рядом со славянскими братьями».