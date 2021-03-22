Песков раскрыл детали предстоящей вакцинации Путина

https://static.news.ru/photo/f64e7e28-8b0f-11eb-b1cf-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавирусной инфекции. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, вакцинация российского лидера не будет публичной.

Пока неизвестно, какой именно препарат намерен использовать президент. Но в любом случае, как поясняет Песков, это будет одна из трёх российских вакцин.

Одну из трёх наших. Все хорошие и надёжные, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. На совещании по вакцинации населения Путин подчеркнул, что первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что вакцины от коронавируса российского производства, несмотря на «умышленную дискредитацию, небылицы и вбросы», оказались востребованы в мире. По словам главы государства, разрешение на применение российских препаратов выдали регуляторы 55 государств. Путин в ходе совещания по вакцинации населения подчеркнул, что российские вакцины абсолютно безопасны и надёжны.