В Краснодарском крае сейчас самая высокая летальность от коронавируса

https://static.news.ru/photo/539e06f6-89fa-11ea-b6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большее число смертей от коронавирусной инфекции на российской территории сейчас зафиксировано в Краснодарском крае. Оно составляет 2,10%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

На втором месте по числу летальных исходов Москва. В российской столице этот показатель достиг 1,08%. На третьем месте Дагестан — 0,97%, затем Московская область — 0,82% и Санкт-Петербург — 0,78%.

Самая низкая летальность в Ленинградской области — 0,12%.

Сейчас в России COVID-19 заболели 99 399 человек из 85 регионов страны. За весь период с начала пандемии умерли 972 пациента, а справиться с болезнью удалось 10 286.

Как писал NEWS.ru, в РФ готовятся использовать тесты на нейтрализующие коронавирус антитела.