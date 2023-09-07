В Госдуме призвали защитить российских паралимпийцев Депутат Журова призвала защитить паралимпийцев при отстранении от соревнований

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Российские паралимпийцы больше всех не угодили странам Запада, потому что там понимают, что в РФ вдвойне гордятся их успехами и результатами, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Так она прокомментировала намерение Международного паралимпийского комитета (IPC) навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. По словам Журовой, необходимо защитить паралимпийцев и создать все условия для проведения соревнований внутри страны. Она отметила, что IPC хочет лишить россиян возможности гордиться за спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В России демонстрируют, что эти люди являются примером преодоления, какие они супергерои. Они допускают, что если у паралимпийцев отнимут международные соревнования, то мы их бросим. Они почему-то думают, что мы так сделаем, а мы, наоборот, должны мобилизоваться и содержать спорт высших достижений как обычные олимпийские виды, так особенно и паралимпийские, чтобы ребята не чувствовали разницы, есть международные соревнования или нет. Мы должны защитить параолимпийцев внутри страны, — подчеркнула Журова.

Ранее депутат рассказала, что Францию не лишат домашней летней Олимпиады в 2024 году, несмотря на претензии Всемирного антидопингового агентства (WADA). По словам Журовой, если эту тему предали огласке, значит, у Французского антидопингового агентства (AFLD) выявили серьезные нарушения, которые необходимо в срочном порядке исправить.