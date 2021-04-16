В банке «Нейва» назвали причину отзыва лицензии

https://static.news.ru/photo/ee05641a-9ebb-11eb-b19f-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Председатель правления екатеринбургского банка «Нейва» Константин Лёвушкин считает, что отзыв лицензии Центробанком может быть связан с торговлей валютой.

В текущей геополитической ситуации, как выяснилось, продавать доллары США — это неправильно. Наша вина в том, что мы вовремя не прочуяли эту смену регулятора, — заявил Лёвушкин изданию It’s My City.

По его словам, банк торговал валютой в больший объёмах, но эта была его обычная деятельность. Лёвушкин признался, что сам хранил деньги в «Нейве» и теперь остался без наличных. Он добавил, что банк ликвиден на 100%.

Как писал NEWS.ru, ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва» из-за нарушений федеральных законов, а также потому что в нём проводились сомнительные операции по продаже наличности физлицам. В банк будет назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк «Нейва» был основан в 2009 году. Его штаб-квартира находится в Екатеринбурге. По состоянию на 1 февраля занимает 181-е место в рейтинге активов российских банков.