ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

Центробанк отзывает лицензию у банка «Нейва» из Екатеринбурга. Решение вступает в силу 16 апреля. Об этом
По данным Центробанка, "Нейва" неоднократно нарушала федеральные законы, в отношении банка ранее вводились ограничительные меры на осуществление ряда операций. Также регулятор уточнил, что в банке проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам.
В настоящее время в банке назначена временная администрация, она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора
Банк «Нейва» был основан в 2009 году. По состоянию на 1 марта 2021 года банк занимал 181 место в рейтинге российских банков по активам (по версии Banki.ru), за время своего существования поднявшись с 975 места. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Об этом
Ранее NEWS.ru писал о том, что Центробанк РФ отозвал у АО «Нефтепромбанк» лицензию на осуществление банковских операций.