ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

https://static.news.ru/photo/5e333d8a-dcec-11ea-b907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russia Look/Global Look Press

Центробанк отзывает лицензию у банка «Нейва» из Екатеринбурга. Решение вступает в силу 16 апреля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным Центробанка, "Нейва" неоднократно нарушала федеральные законы, в отношении банка ранее вводились ограничительные меры на осуществление ряда операций. Также регулятор уточнил, что в банке проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам.

В настоящее время в банке назначена временная администрация, она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора

Банк «Нейва» был основан в 2009 году. По состоянию на 1 марта 2021 года банк занимал 181 место в рейтинге российских банков по активам (по версии Banki.ru), за время своего существования поднявшись с 975 места. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Об этом говорится на сайте финансового учреждения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Центробанк РФ отозвал у АО «Нефтепромбанк» лицензию на осуществление банковских операций.