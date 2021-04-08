Банк России отозвал лицензию у Нефтепромбанка

https://static.news.ru/photo/832b97b6-98fa-11eb-9a9e-96000091f725_660.jpg Фото: Нефтепромбанк/facebook.com

Центробанк РФ отозвал у АО «Нефтепромбанк» (город Москва) лицензию на осуществление банковских операций.

В пресс-службе регулятора сообщили, что лицензия отозвана с 9 апреля. Решение было принято в соответствии с п. 6 части первой и п. 1 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Банк России руководствовался тем, что Нефтепромбанк утратил собственные средства, проводил операции, имеющие признаки вывода активов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Согласно данным ЦБ РФ, Нефтепромбанк на 1 марта занимал 201-е место в российской банковской системе.

Как писал NEWS.ru, Центробанк 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Геобанк». Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.