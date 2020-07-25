В аэропорты Москвы, Петербурга и Краснодара поступили данные о минировании

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В Санкт-Петербурге в 11:00 начался Главный военно-морской парад. Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на катере обошёл парадную линию кораблей на рейде Невы. Глава государства поприветствовал личный состав экипажей и поздравил их с Днём ВМФ.

Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи. Военно-морской флот более трёх веков стоит на страже суверенитета родной страны, твёрдо отстаивает её...