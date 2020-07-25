В аэропорты Москвы, Петербурга и Краснодара поступили данные о минировании

https://static.news.ru/photo/925e8124-cf44-11ea-a503-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анонимное сообщение о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве поступило в правоохранительные органы. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолётов, находящихся на их стоянках.
Поступило анонимное сообщение от неизвестного в правоохранительные органы о том, что заминированы аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Как писал NEWS.ru, из петербургского аэропорта Пулково не могут вылететь более 10 рейсов из-за сообщения о минировании. Табло аэропорта показывает, что задерживаются два вылета в Москву, один в Иркутск. Ещё восемь рейсов имеют статус «посадка окончена», однако самолёты всё ещё не покинули аэропорт. В аэропорту сообщили, что в связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и САБ.