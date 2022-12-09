В аэропорту Домодедово объяснили огромную очередь на регистрацию Аэропорт Домодедово: очередь на регистрацию возникла из-за сбоя в онлайн-системе

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Большая очередь на регистрацию на рейсы одной из авиакомпаний в московском аэропорту Домодедово возникла из-за сбоя в системе онлайн-регистрации, в настоящее время возобновляется регистрация пассажиров, рассказали NEWS.ru в пресс-службе авиагавани. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Ранее в СМИ появилось видео огромной очереди в аэропорту Домодедово. На кадрах видно, как большое количество пассажиров с багажом не могут попасть на рейс.

Вследствие действий, связанных с обновлением новой системы бронирования, произошли сбои в системе онлайн-регистрации на рейсы одной из авиакомпаний. В связи с чем было увеличено время регистрации в аэропорту. На данный момент идет возобновление регистрации пассажиров, — отметили в пресс-службе.

По информации СМИ, очередь возникла из-за сбоя в системе регистрации S7 Airlines.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года рейсами иностранных авиакомпаний в Россию и из нее воспользовались 8,7 млн человек. В 2021 году за аналогичный период показатель составил 4 млн человек. При этом международные авиаперевозки российских компаний снизились с января по сентябрь почти на 16% — до 13 млн человек.