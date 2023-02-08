«Уже на чемоданах»: артист «Кривого зеркала» отправится в зону СВО Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов отправится выступать в зону СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участник юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов сообщил MK.RU, что в ближайшее время отправится с выступлениями в зону специальной операции. Он добавил, что выступления будут проходить перед мирными жителями, потому что на передовую его коллектив не пускают.

У меня сейчас напрямую идут переговоры с руководством Донбасса: обязательно поеду туда в ближайшее время. Честно говоря, я уже на чемоданах. Жду не дождусь, когда будем выезжать. Я готов и все мои ребята-артисты готовы, — сказал Морозов.

По словам юмориста, для жителей Донбасса у него подготовлен большой ассортимент песен и юмористических номеров.

29 октября 2022 года телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Донецк с гуманитарной миссией. Она приняла участие в акции фонда «Здоровое Отечество». Представители Общероссийского народного фронта и Бузова доставили в Амвросиевку в ДНР партию гуманитарной помощи.