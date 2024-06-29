«Ураганы» обрушились на командный пункт и огневую точку ВСУ РСЗО «Ураган» ликвидировали командный пункт и гаубицу ВСУ

Фото: МО РФ

Реактивные системы залпового огня «Ураган» ликвидировали командный пункт и гаубицу Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. В послужном списке экипажа батареи РСЗО гаубицы М777 производства США, БМП М113 и другие цели.

Цель — командный пункт. Я звоню расчетам, они получают команду к бою, выезжают, и работаем. На все уходит порядка восьми минут <...>. Экипаж также принимал участие в контрбатарейной борьбе, в ходе которой уничтожил буксируемую гаубицу 2А65, находящуюся на вооружении ВСУ, — рассказал старший офицер батареи РСЗО с позывным «Урал».

Ранее российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по позиции Вооруженных сил Украины вблизи поселка Великодолинское в Одесской области. По данным военного корреспондента Андрея Руденко, ВС РФ уничтожили зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-300ПС. В результате удара ликвидированы радиолокационная станция, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВС России с помощью ОТРК «Искандер-М» поразили в зоне проведения СВО ангар ВСУ, в котором базировались американская пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS. Российской армии удалось уничтожить личный состав, MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-заряжающие авто с боекомплектом, находящиеся в ангаре.