Точный удар «Искандера» по позиции украинского ЗРК С-300 попал на видео Опубликованы кадры уничтожения «Искандером» позиции ВСУ под Одессой

Фото: МО РФ

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по позиции Вооруженных сил Украины вблизи поселка Великодолинское в Одесской области, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, ВС РФ уничтожили зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-300ПС. В результате удара ликвидированы радиолокационная станция, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления.

По вскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300 ПС расчетом ОТРК «Искандер» ВС РФ нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели, — отметил Руденко.

На кадрах можно заметить, как сначала военные прицеливаются к объекту, после ракетного удара на месте базирования ВСУ образовались клубы дыма.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС России с помощью ОТРК «Искандер-М» поразили в зоне проведения СВО ангар ВСУ, в котором базировались американская пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS. Российской армии удалось уничтожить личный состав, MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-заряжающие авто с боекомплектом, находящиеся в ангаре.