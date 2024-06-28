«Искандер» поразил ангар ВСУ с американской РСЗО и попал на видео Минобороны показало кадры уничтожения американской М270 А1 MLRS

Фото: МО РФ

ВС России с помощью ОТРК «Искандер-М» поразили в зоне проведения СВО ангар ВСУ, в котором базировались американская пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS, сообщило Минобороны РФ. Ведомство также представило видео работы российской армии.

Российскими военнослужащими-операторами БпЛА была вскрыта позиция пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS. Отследив перемещение американской РСЗО, операторы вскрыли ангар в н.п. Шевченково, — уточнили в Минобороны.

На представленном видео заметно, что операторы некоторое время «ведут» цель, разъезжающую по дороге. После того, как РСЗО оказалась внутри ангара, «Искандер-М» нанес ракетный удар, а затем произошла повторная детонация, над постройкой образовался «гриб» из огня и дыма. По данным Минобороны, российской армии удалось уничтожить личный состав, MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-заряжающие авто с боекомплектом, находящиеся в ангаре.

Ранее расчет самоходной артиллерийской установки из Центрального военного округа успешно уничтожил американский танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины с помощью модернизированного управляемого снаряда «Краснополь». Заряжающий снаряды с позывным Ержик рассказал, что работа шла устойчиво и сосредоточенно.

Также российская армия в зоне СВО прицельными ударами ликвидировала две гусеничные бронированные машины Bradley ВСУ, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. По его данным, в боевых машинах находился десант противника.