ВС России превратили в дымящуюся груду металла две Bradley ВСУ Военкор Руденко: ВС России ликвидировали две Bradley ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российская армия в зоне СВО прицельными ударами ликвидировала две гусеничные бронированные машины Bradley ВСУ, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его данным, в боевых машинах находился десант противника.

На представленном военкором видео заметно, что две Bradley пересекали дорогу в открытой местности, когда по ним произвели удар. После этого в небо взметнулся белый дым, а машины замерли без движения.

Ранее Руденко опубликовал видео, на котором операторы БПЛА отряда специального назначения «Вега» с помощью FPV-дрона ВТ-40 уничтожают танк противника на Донецком направлении. На кадрах, снятых с беспилотника от первого лица, видно, как аппарат приближается к тяжелой технике, затем происходит взрыв.

Также бойцы группировки «Север» с помощью разведывательного дрона вычислили гаубицу ВСУ М777 американского производства, после чего поразили орудие с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Российские «иксоводы» действовали на Харьковском направлении. На видео попал момент, как украинские военные буксируют гаубицу на боевую позицию, расположенную под кронами деревьев, маскирующими орудие. Однако это не помешало бойцам ВС России нанести поражение технике — ее вычислили в момент ее подвоза.